В НАТО решили пригрозить России учениями Air Defender 23 – СМИ

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Североатлантический альянс под эгидой Германии решил пригрозить российской стороне военными учениями под названием Air Defender 23. Об этом сообщает издание Bild.

По информации газеты, впервые об этих учениях заговорили в 2018 году, однако об их фактическом проведении задумались только на фоне спецоперации на Украине.

Отмечается, что эти военно-воздушные учения станут крупнейшими в истории для НАТО. Журналисты сравнивают это событие со своеобразным сигналом для России и, в частности, для Владимира Путина.

Так, по словам главы штаба ВВС Германии Инго Герхартца, одна из задач предстоящего мероприятия заключается в том, чтобы показать, насколько быстро военный блок способен среагировать при "худшем" развитии событий.

Учения пройдут с 12 по 23 июня в Германии. По данным СМИ, в них примут участие несколько тысяч военнослужащих из Европы и США. Всего за время тренировок в воздух поднимутся 240 самолетов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Североатлантического альянса принимают непосредственное участие в конфликте на Украине.

Глава российской дипломатии назвал такой подход безответственным, отметив, что он создает риски для прямого столкновения ядерных держав.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса нарастить военное производство, что позволит одновременно обеспечивать поставки Украине и восполнять собственные запасы.