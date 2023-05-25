Бразильский депутат заявил, что США несут ответственность за обострение холодной войны

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Основную ответственность за сложившуюся на сегодня ситуацию в сфере международной безопасности, а также за новый виток холодной войны несут Соединенные Штаты. С таким заявлением выступил депутат Национального конгресса Бразилии Арлинду Шиналья, пишет ТАСС.

В частности, парламентарий напомнил о данном прежнему руководству СССР и России обещании не приближать Североатлантический альянс к границам РФ. Однако впоследствии это обещание неоднократно нарушалось.

Шиналья привел слова американских дипломатов, которые признавались, что позиция Москвы по поводу расширения НАТО была им хорошо известна, как и вероятность соответствующей реакции с российской стороны. Даже действующий президент США Джо Байден в 1997 году признавал, что расширение НАТО приведет к враждебной реакции РФ, отметил депутат.

В заключение бразильский политик также выразил сомнение в целесообразности существования НАТО после распада Организации варшавского договора.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе не рассматривается, пока на ее территории идут боевые действия.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что страна не планирует вступать в Североатлантический альянс, а решение об открытии представительства НАТО в Японии пока не было принято.