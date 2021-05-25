Мать Сапеги оценила видео с признанием дочери

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Появившееся в сети видео с признанием россиянки Софьи Сапеги в том, что она была редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует данные сотрудников белорусского МВД, прокомментировала ее мать Анна Дудич, сообщает RT.

"Я не понимаю, какое она к этому имеет отношение, откуда эта информация. Что она говорит, я вообще не понимаю", – сказала она.

О существовании данного ресурса Дудич знает, но не имеет понятия о причастности к нему дочери.

"Я не понимаю вообще, что происходит. Какая "Черная книга", Софья? Или я запуталась, или это сон, или это подстава", – добавила она.

София Сапега была задержана в Минске на 72 часа в связи с возникшими в отношении нее подозрениями. Девушку подозревают в совершении противоправных действий на территории Белоруссии в 2020 году.

Позднее было опубликовано видео, в котором россиянка назвала себя редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников органов внутренних дел республики.

Девушку задержали после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска. На борту лайнера также находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого также направили в СИЗО.