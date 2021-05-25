Макрон считает, что политика санкций против РФ не является эффективной

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что политика санкций ЕС в отношении России больше не является эффективной для решения долгосрочных проблем.

По его мнению, определить дальнейшую стратегию поможет доклад, который было поручено подготовить в июне.

"Мы подходим к пределу возможностей в санкционной политике", – добавил Макрон.

США 15 апреля ввели новые санкции против России. Они включали в себя высылку 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Также ограничения ввели для 6 технологических компаний. Кроме того, американским финансовым организациям запретили покупку долговых ценных бумаг РФ.

16 апреля МИД РФ обнародовал ответные меры, включающие ограничения для работы диппредставительств США на территории России. Ведомство также объявило, что 10 сотрудников посольства США должны покинуть Россию до 21 мая.