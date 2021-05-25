Захарова заявила, что в ЕС пытаются устроить "вакцинную войну" против России

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

В Москве уверены, что в мире ведутся "вакцинные войны", направленные также против России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Она подчеркнула, что, по заявлению Евросоюза, Россия и Китай якобы ведут вакцинную дипломатию в самом плохом значении, а также участвуют в "вакцинных войнах".

"Можно было бы с этим согласиться с одной только оговоркой: эти "вакцинные войны" если и ведутся, то против нас. Бесконечный поток лжи и дезинформации", – сказала дипломат.

Ранее Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о новой войне, развернувшейся в мире из-за вакцин.

По ее словам, эта та ситуация, когда одни уверены, что с кем-то воюют, а другие вообще не пришли на поле боя. Участником, который ни в какой войне не участвует, представитель МИД назвала Россию.