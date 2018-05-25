В Госдуме высказались о возможном усилении санкций США против КНДР

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что договоренности с США в нынешней политической ситуации не имеют ценности. Так он прокомментировал информацию о том, что власти США могут усилить санкции против Северной Кореи.

Эксперт считает, что Дональду Трампу после всех его заявлений нужна "маленькая победоносная война". "Наиболее удачные для этого те государства, которые не обладают серьезным человеческим и экономическим потенциалом… Северная Корея – удобный вариант, чтобы продемонстрировать мощь американской военной машины", – цитирует его RT. Шерин пояснил, что у каждого президента США должна быть в биографии поверженная страна, чтобы продолжать якобы держать весь мир в страхе.

Он также полагает, что договоренности с США в текущей политической ситуации бесполезны. Эксперт напомнил про Иран, когда, по его мнению, американская сторона дала понять, что готова в любой момент выходить из сделок в одностороннем порядке. Он подчеркнул, что США действуют исключительно в своих интересах.

Ранее стало известно, что американские власти могут ввести новые санкции против Северной Кореи в начале следующей недели. 24 мая Трамп направил послание Ким Чен Ыну, в котором сообщил об отказе от участия в саммите 12 июня в Сингапуре. Президент США подчеркнул, что Ким Чен Ына в последнем заявлении продемонстрировал "огромный гнев и открытую враждебность".