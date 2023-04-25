В МИД заявили о готовности РФ защищаться всеми средствами в случае агрессии

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Российская сторона готова защищаться всеми средствами в случае агрессии в отношении нее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков.

По словам дипломата, Москва придерживается позиции урегулирования ситуации с помощью мирных средств. Однако, подчеркнул Ермаков, если агрессия будет неминуемой, то Россия оставит за собой право обеспечить национальную безопасность всеми путями.

Дипломат объяснил, что российская сторона считает необходимым добиться стабилизации отношений между ядерными державами. Вместе с этим Ермаков указал на то, что Москва не отказывается от новых договоров с западными государствами в сфере безопасности.

Между тем Ермаков также заявил, что риски непосредственного военного конфликта двух ядерных держав – России и США – неуклонно растут. В случае продолжения Вашингтоном нынешнего курса на противостояние с Москвой судьба ДСНВ может оказаться предрешенной, считает он.