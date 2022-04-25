Задачей РФ является предотвращение крупного военного конфликта в мире – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Задачей России в условиях изменения расстановки сил в международной политике является предотвращение крупномасштабного военного конфликта в мире, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов ТАСС.

Выступая на заседании комиссии Совфеда по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, замглавы МИД отметил, что формирование основ полицентричного политического мирового устройства ускоряется вопреки усилиям Запада.

"В этом контексте первоочередное значение для нас приобретают усилия по предотвращению крупномасштабного конфликта и выработке новых правил мирного существования на основе уважения законных интересов всех государств", – подчеркнул Иванов.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что недоговороспособность Запада становится все более очевидной. По его словам, во всех регионах мира уже задумываются о мерах по борьбе с его прихотями и влиянием, созданным в контексте продвижения концепции глобализации на универсальных принципах, чтобы злоупотреблять своим положением в международных делах.

