Лавров рассказал о запрете "старших товарищей" стран ЕС на помощь от России

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что некоторым странам Европы препятствуют в обращении к России за помощью в борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что они не против воспользоваться "итальянским сценарием" и обратиться к РФ за определенными видами помощи. В то же время те страны Европы и НАТО, которые обладают большим политическим весом, не разрешают им этого.

Лавров привел пример европейского футбольного клуба, который попросил поддержки у одного из российских фондов. Он подчеркнул, что лично видел документы, свидетельствующие о правдивости этой истории.

"И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он вдруг неожиданно прислал еще одно письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: "Я извиняюсь, но по самого непонятного рода причинам такая сделка не получается. Нам не разрешили этого сделать", – рассказал Лавров в эфире Первого канала.

Ранее на горе Маттерхорн в Швейцарии спроецировали флаг России. Таким образом жители страны выразили солидарность с россиянами в борьбе с коронавирусом.

В марте в Италию прибыли 15 военных самолетов из России. Они доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад. Кроме того, Италия получила оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.