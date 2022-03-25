Байден заявил, что Украине нужно принять решение в территориальных уступках России

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Президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо решить, идти ли на территориальные уступки в переговорах с Россией, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Это в полной мере следует решать Украине. Нельзя говорить об Украине без ее участия. Я не думаю, что им придется пойти на это. Но это им решать", – подчеркнул Байден.

Он также отметил, что не принимает участия в консультациях переговоров Украины и России.

Ранее американский лидер Джо Байден предложил предоставить Украине возможность участвовать в заседаниях G20, если исключить из организации Россию не удастся.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

