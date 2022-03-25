США и ЕС заявили о намерении развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности

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США и ЕС договорились не допустить использование России цифровых валют для обхода санкций, введенных странами Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций", – говорится в документе.

Кроме того, США и ЕС сообщили о намерении активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности. В частности, инициатива включает оказание поддержки правительству Украины в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты.

Помимо прочего, Соединенные штаты и Евросоюз условились создать совместную рабочую группу для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода к использованию экологически чистой энергии.

Ранее власти США обвинили четырех россиян в кибератаках на мировой энергетический сектор. Соединенные штаты готовы выплатить до 10 млн долларов за данные об обвиненных в кибератаках Евгения Гладких, Павла Акулова, Михаила Гаврилова и Марата Тюкова.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.