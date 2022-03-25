Власти США обвинили четырех россиян в кибератаках на мировой энергетический сектор

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Власти США выдвинули обвинения в совершении киберпреступлений в отношении четырех россиян, сообщает ТАСС, ссылаясь на Минюст США.
По версии американского гособвинения, в период с 2012 по 2018 год ответчики якобы были причастны к кибератакам на мировой энергетический сектор.
Как уточняется, ответчиками по делу проходит Евгений Гладких, который якобы был нанят организацией, связанной с Минобороны РФ, и внедрял вредоносное ПО в энергетические предприятия. В случае признания его виновным Гладких грозит до 45 лет тюремного заключения.
Также ответчиками по обвинительному заключению проходят Павел Акулов, Михаил Гаврилов и Марат Тюков. По мнению Минюста США, они работали на некое подразделение ФСБ под названием "Центр 16" и в период с 2012 по 2017 год взламывали компьютерные сети различных компаний и организаций энергетического сектора, в том числе нефтяных фирм и АЭС. Обвинения в отношении Тюкова предусматривают 25 лет тюремного заключения, Акулову и Гаврилову может грозить более 50 лет заключения.
Кроме того, Госдепартамент сообщил, что его профильное подразделение "предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за сведения, которые могут позволить опознать или установить местонахождение" ответчиков.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против России. Под новые ограничения с американской стороны подпали 328 российских парламентариев и десятки предприятий оборонного сектора РФ. В частности, санкции коснулись корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и ее гендиректора Бориса Обносова.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
США ввели санкции против российских оборонных предприятий
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