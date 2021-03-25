Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии

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Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом Российской Федерации в Белоруссии. Указ президента России разместили на официальном портале правовой информации.

Ранее на данной должности находился Дмитрий Мезенцев.

"Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь", – следует из документа главы государства.

Согласно другому документу, Владимир Путин освободил Лукьянова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Латвии. На этом посту он был с 15 декабря 2016 года.

Ранее Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Клауса зампредседателя СК. Указ вступил в силу со дня подписания.