Трюдо выразил мнение, что Путину не особенно интересно мнение Запада о нем

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил мнение, что Владимира Путина не слишком волнует мнение Западного мира о нем. Об этом сообщает ТАСС.

"За последние пять лет, что я занимаю пост премьер-министра, у меня было несколько разговоров с Путиным, и, по моим ощущениям, он может посмотреть на тебя и сказать все, что ему будет удобно в любой момент", – рассказал Трюдо.

Он также прокомментировал недавние высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского лидера, отметив, что вряд ли Путин придал этим словам значение.

"Ему не особенно интересно, что о нем думают Западный мир и Канада", – заключил премьер-министр.

Ранее Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. Во время интервью глава Белого дома сказал, что хорошо знает Путина, а также согласился с тем, что считает его убийцей.