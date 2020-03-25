В Госдуму внесен законопроект о дистанционном приеме пациентов во время эпидемии

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Законопроект о проведении первичного врачебного осмотра дистанционно в период эпидемии внесен в Госдуму, сообщает Агентство "Москва".
Авторы документа объясняют, что это позволит правительству в период эпидемии и ЧС в условиях возможного дефицита медработников менять порядок оказания помощи, которая сможет предоставляться в том числе с применением телемедицинских технологий. Это повысит ее доступность для населения.
Сейчас телемедицинские технологии могут применяться только для консультаций по вопросам профилактики, диагностики и мониторинга состояния здоровья пациента и принятия решения об очном приеме.
16 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил зампреду правительства Татьяне Голиковой принять законопроект, который разрешит заказ безрецептурных лекарств с доставкой через интернет.
22 марта в Минздраве сообщили, что пациенты с хроническими заболеваниями смогут получать рецепты на лекарства дистанционно. Врачам первичного звена в регионах рекомендовали выписывать их со сроком действия до трех месяцев.
Вместо пациента рецептурные препараты смогут получать родственники, знакомые или волонтеры. Мера будет действовать на время карантина.
По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Гендиректор организацииТедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.
Число заразившихся в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. Случаи зарегистрировали в 55 регионах. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тысяч человек.
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