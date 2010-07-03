СБУ: Прозоров являлся сотрудником ведомства

Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров, давший пресс-конференцию в Москве в понедельник, 25 марта, был сотрудником ведомства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице СБУ в Facebook.
В сообщении указывается, что Прозоров занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра СБУ. Он был уволен за служебное несоответствие. Прозоров якобы систематически употреблял алкоголь на рабочем месте.
В ведомстве указали, что Прозоров "пропил честь офицера и решил продать совесть и военную присягу". В СБУ также назвали своего экс-сотрудника "чудовищем" и напомнили ему о судьбе Иуды.
25 марта экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров дал пресс-конференцию в Москве. Он рассказал, что после событий на Майдане Незалежности стал сотрудничать с российскими спецслужбами, которым передал сведения из АТО.
По словам Прозорова, украинские власти организовали в Донбассе коррупционную вертикаль, которая занималась незаконным перемещением через линию разграничения различных товаров. Экс-сотрудник СБУ также утверждает, что ответственность за крушение самолета рейса MH17 несет Киев.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.