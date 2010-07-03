СБУ: Прозоров являлся сотрудником ведомства

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Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров, давший пресс-конференцию в Москве в понедельник, 25 марта, был сотрудником ведомства. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице СБУ в Facebook.

В сообщении указывается, что Прозоров занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра СБУ. Он был уволен за служебное несоответствие. Прозоров якобы систематически употреблял алкоголь на рабочем месте.

В ведомстве указали, что Прозоров "пропил честь офицера и решил продать совесть и военную присягу". В СБУ также назвали своего экс-сотрудника "чудовищем" и напомнили ему о судьбе Иуды.

25 марта экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров дал пресс-конференцию в Москве. Он рассказал, что после событий на Майдане Незалежности стал сотрудничать с российскими спецслужбами, которым передал сведения из АТО.

По словам Прозорова, украинские власти организовали в Донбассе коррупционную вертикаль, которая занималась незаконным перемещением через линию разграничения различных товаров. Экс-сотрудник СБУ также утверждает, что ответственность за крушение самолета рейса MH17 несет Киев.

