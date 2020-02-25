Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на делегацию РФ

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Официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова рассказала о нападении грузинских журналисток на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве.

Она отметила, что представители грузинских СМИ набросились на делегацию из России только ради того, чтобы узнать о визите министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Тбилиси. Дипломат назвала поведение журналисток "жалким зрелищем".

"Грузинские журналистки (а это уже мем) в отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед", – заявила Захарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что журналистки "зацепили" ее с коллегой, но Лавров не пострадал. Захарова подчеркнула, что больше всего ее поразило то, что задавая вопросы Лаврову на русском, они при этом кричали по-английски: "Don’t touch me!" ("Не трогайте меня!") – сравнив их поведение со стилем Михаила Саакашвили.

В конце сентября прошлого года министры иностранных дел России и Грузии встретились впервые за последние 11 лет на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сергей Лавров и Давид Залкалиани обсудили вопросы региональной безопасности.

С 8 июля Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс – полеты грузинских перевозчиков в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Москва подумает об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".

Инициативы связаны с июньскими антироссийскими акциями в Грузии. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Однако депутат заявил, что туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.

