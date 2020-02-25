Песков прокомментировал заявление Эрдогана о намерении встретиться с Путиным

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о его намерении встретиться с Владимиром Путиным 5 марта, сообщает "Газета.ру".

По словам представителя Кремля, сейчас речи о двусторонних контактах не идет, однако прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате.

"Сейчас идет согласование графиков президентов. Пока решение не принималось, потому что не все потенциальные участники дали согласие", – заявил Песков.

Ранее Эрдоган рассказал о намерении 5 марта обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в сирийском Идлибе.

Он также сообщил, что переговоры ведутся как с Путиным, так и с российскими разведкой и МИД. В ближайшее время в Турцию прибудет делегация из РФ.