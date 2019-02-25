Россия поднимет вопрос дискриминации по языку на сессии СПЧ ООН

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Заявление о недопустимости дискриминации по языку внесет Россия на 40-й сессии Совета ООН по правам человека. Такое заявление сделал замглавы МИД страны Сергей Вершинин, передает ТАСС.

Выступая на сессии СПЧ, дипломат отметил, что РФ предложит документ уже на этой неделе.

"Рассчитываем, что члены и наблюдатели совета присоединятся к нему и тем самым внесут свой вклад в противодействие дискриминации", – заявил Вершинин.

Кроме того, он обратил внимание на работу по сохранению языкового разнообразия различными органами и специальными учреждениями ООН, прежде всего ЮНЕСКО. По словам Вершинина, язык представляет собой неотъемлемую часть культурной и социальной самоидентификации каждого человека.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны ужесточить контроль за вооружением. Он подчеркнул, что жизни тысяч людей уносит незаконное использование малого вооружения.