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17:38

Генсек ООН призвал страны ужесточить контроль за вооружением

политика технологии

17:38

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Фото: ТАСС/ZUMA/Lev Radin

Генсек ООН Антониу Гутерреш на зимней сессии Конференции по разоружению в Женеве призвал страны вести более тщательный контроль над вооружением, с учетом развития кибертехнологий и создания гиперзвуковых ракет, сообщает РИА Новости.

"Тысячи людей гибнут из-за незаконного использования малого вооружения и использования взрывоопасного вооружения в населенных районах", – отметил генсек, обратив внимание, что безнаказанное использование химоружия приводит к его распространению.

Гутерреш предложил государствам совместно выработать новые меры по сокращению рисков и укреплению мер доверия и прозрачности. По его словам, в этом вопросе следует учитывать региональные вызовы в области ядерной безопасности, развитие технологий, искусственный интеллект и гиперзвуковое оружие.

Генсек добавил, что "медленная кончина режимов по контролю над вооружениями времен "холодной войны" имеет свои глубокие последствия", и государства ООН не должны возвращаться к новой гонке ядерных вооружений.

Ранее Владимир Путин сообщил об отсутствии аналогов современных российских вооружений в мире. По словам президента РФ, это стало результатом системных, целенаправленных мер государства, огромной, напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности.

политика технологии

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