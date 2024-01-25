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Не менее 400 граждан США были убиты в ходе конфликта на Украине. С таким заявлением выступил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, независимо от того, были ли они контрактниками или в форме", – приводит его слова ТАСС.

Он также подчеркнул, что администрация США не признает этот факт.

Ранее один из офицеров украинских войск Дмитрий Костюк заявил, что многие иностранные наемники, которые воюют на стороне ВСУ, покидают страну, когда сталкиваются с ожесточенными боями. По его словам, большинство иностранцев представляют себе боевые действия как перестрелку с противником, не представляя, как много используется артиллерии.

Снайперы Вооруженных сил РФ рассказали, что относят иностранных наемников украинской армии к одной из приоритетных целей в зоне СВО. По их мнению, иностранным гражданам не следует выступать на стороне ВСУ, а лучше "сидеть дома".