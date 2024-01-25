Зеленский может усилить критику Запада на фоне снижения помощи и потери популярности – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/Oleg Petrasyuk

Президент Украины Владимир Зеленский может начать активнее критиковать Запад на фоне возможного прекращения поставок военной помощи. Об этом со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника пишет газета Politico.

"Если помощь не продолжит поступать... Зеленский может усилить критику Запада, поскольку он теряет поддержку в стране и будет отчаянно искать, на кого перенести вину", – указано в сообщении.

Собеседник газеты также заявил, что если Россия одержит победу в конфликте с Украиной, то некоторые украинские должностные лица будут готовы обвинить в этом страны Запада. При этом он подчеркнул, что без поддержки со стороны западных стран, Киев бы капитулировал в апреле 2022 года.

Ранее спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявлял, что в 2024 году Киев получит оружие, которое ранее не поставлялось. По его словам, Украина также получит большие пакеты помощи от нескольких государств.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие месяцы станут критически значимыми для украинской стороны. Он также указал на важность для Киева возможных новых пакетов военной помощи от Штатов.

Киев призвал западных партнеров открыть военные заводы на территории Украины