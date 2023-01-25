Исторический центр Одессы попал в список всемирного наследия ЮНЕСКО

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Исторический центр Одессы попал в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом информирует сайт организации.

"Это решение признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его", – говорится в сообщении.

Согласно Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, все 194 государства, принявшие ее, обязаны не совершать каких-либо действий, которые могут нанести ущерб объекту всемирного наследия. Также страны обязаны защищать его.

Новый статус позволит Украине запросить очередную техническую и финансовую международную помощь, чтобы обеспечить защиту исторического центра.

Между тем в постоянном представительстве РФ при ЮНЕСКО заявили, что комитет организации принял подобное решение в обход правил процедуры. Там рассказали, что речь идет о нарушениях базовых принципов, передает ТАСС.

Кроме того, власти Украины скрыли от ЮНЕСКО информацию о сносе памятников в Одессе. Киев не предоставлял нужные организации данные, заявили в постпредстве РФ.

"Пытался оказывать давление на независимых экспертов, обвиняя их в политизации и пророссийской позиции только лишь за упоминание Екатерины II как основательницы города. Ни один из научно обоснованных контраргументов о необходимости доработки досье на заседании комитета услышан не был", – рассказали в постпредстве.

Ранее сообщалось, что сербский напиток – ракия-сливовица – включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято во время 17-й сессии Межправительственного комитета организации по охране нематериального культурного наследия, которую организовали в Марокко.

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