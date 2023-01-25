Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность военных за невыполнение приказа

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 8271, усиливающий уголовную ответственность военных за невыполнение боевых приказов. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Документ был направлен на подпись президенту еще в декабре 2022 года. Согласно закону, оставление воинской службы в условиях военного положения или боевой обстановки будет наказываться лишением свободы. Он также предусматривает увеличение меры наказания за невыполнение приказа и за употребление алкоголя или наркотиков во время военного положения.

По данным украинских СМИ, ранее созданная петиция с просьбой к Зеленскому наложить вето на закон набрала более 25 тысяч подписей за сутки. Законопроект был подготовлен фракцией "Слуги народа". На его подписании настаивало военное командование Украины, в том числе главком ВСУ Валерий Залужный.

Ранее президент Украины подписал украинский закон о печати. Этот закон дает право представителям украинской власти штрафовать и закрывать любое СМИ, если им по какой-то причине не понравится их контент.

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