Эксперт прокомментировал намерение США прекратить финансирование программы МКС

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Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин прокомментировал сообщения СМИ о том, что США намерены прекратить финансирование программы МКС к 2025 году.

"Они, по сути, в рамках этого проекта у России такой опыт переняли и не выходили только потому, что не знали, чем заняться дальше. Теперь, судя по всему, США определились. Это связано с развитием технологий и серьезным уровнем того, что называется американской частной космонавтикой", – сказал он в разговоре с RT.

Ионин также добавил, что существование МКС без США можно будет сохранить, если поменять источник финансирования проекта.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа намерена прекратить финансирование программы МКС к 2025 году. Отмечалось, что в документ еще могут внести изменения до его официальной публикации. При этом сообщалось, что программа МКС обходится NASA в 4 миллиарда долларов в год.