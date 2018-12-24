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09:20

National Interest раскритиковал посла США за слова о бомбардировщиках Ту-160

политика

09:20

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Американский журнал The National Interest раскритиковал посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил прибывшие в Венесуэлу российские стратегические бомбардировщики Ту-160 с музейными экспонатами. О публикации The National Interest сообщает сайт "Комсомольской правды".

Автор колонки ответил Уитакеру, что возраст самолета не всегда говорит о его технической отсталости и напомнил, что американский истребитель F-16 появился примерно за десятилетие до Ту-160 – в 1970-е годы, но до сих пор является основой ВВС США. Также в колонке упоминается о скорой модернизации Ту-160 до Ту-160М2, что говорит об успехе этого бомбардировщика.

В середине декабря ВКС России отправили в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, грузовой Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62. 15 декабря они вернулись обратно. Ранее российские Ту-160 летали в Венесуэлу в 2008 и 2013 годах.

политика

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