"Справедливая Россия" поддержит Путина на президентских выборах

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Партия "Справедливая Россия" свое участие в президентской кампании 2018 года планирует в качестве поддержки кандидатуры Владимира Путина. Об этом заявил первый зампред фракции в Госдуме Михаил Емельянов.

"Поддержим Путина", – цитирует политика РИА Новости.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания уже стартовала. Из-за наплыва кандидатов ЦИК продлил рабочий день в воскресенье, 24 декабря.

Действующий глава государства Владимир Путин заявил о намерении выдвигаться на выборах. Он уточнил, что в в этот раз будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца.