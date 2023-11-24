24 ноября, 15:42Политика
Сбежавший из Латвии экс-депутат Рижской думы Панкратов попросил политическое убежище в РФ
Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
Бывший депутат Рижской думы, общественный деятель Руслан Панкратов, который сбежал в Россию из Латвии из-за угрозы уголовного преследования, попросил в РФ политическое убежище. Об этом сообщает ТАСС.
"После побега из Латвии в Россию я в соответствии с установленным порядком прошел фильтрацию со стороны российских спецслужб. После того как все процедуры были завершены, я подал документы для получения политического убежища", – рассказал он.
Сейчас, по словам Панкратова, он ждет оформления и надеется на одобрение со стороны российских властей.
Причину нелегального переезда в Россию политик объяснил тем, что после обвинения в антигосударственной деятельности в Латвии сотрудники МВД отобрали и уничтожили его паспорт и другие документы. Из-за этого он не мог работать и остался без денег.
В Латвии Панкратов выступал в поддержку русскоязычных жителей и против политики местных властей по отношению к русскому языку. За это его обвинили в разжигании межнациональной розни, преступлениях против человечества и оправдании геноцида.
Ранее французский журналист Адриан Боке, который освещал события в Донбассе, попросил признать его беженцем на территории России. Боке поделился, что разделяет ценности патриотизма России и будет до конца бороться с нацизмом. Позже Владимир Путин принял его в российское гражданство.
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