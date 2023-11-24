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Жители одного из населенных пунктов в Харьковской области попросили РФ об эвакуации. Об этом в разговоре с радио КП сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, это оказалась организованная акция для спасения людей. Как отметил глава ВГА области, родственники эвакуированных уже обращались в администрацию, подконтрольную Киеву, однако там им не ответили.

"Мы связались с Минобороны и погранслужбой России. Подготовка была две недели. Люди сейчас в безопасности на территории России", – уточнил Ганчев.

Ранее стало известно, что число граждан Украины, которое выступает за территориальные уступки с РФ ради мира, увеличилось. Украинцы расстроены, поскольку некоторые союзники не особо осознают масштабы конфликта и недооценивают силу российской армии.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Одесса, Николаев и Харьков, которые находятся территориально на Украине, являются русскими городами. Он добавил, что действующие власти Украины ради собственной выгоды вынуждают людей ехать в зону боевых действий.

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