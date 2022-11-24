В Кремле не подтвердили встречу представителей РФ и Украины в Абу-Даби

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит о якобы встрече представителей российской и украинской стороны в Абу-Даби по вопросам восстановления поставок аммиака и обмена пленными.

"Вообще ничего не известно. Я ничего не могу сказать. Я первый раз об этом слышу", – цитирует пресс-секретаря президента России ТАСС.

До этого Песков заявил, что в Кремле пока не видели обращений с просьбой официально издать указ о завершении частичной мобилизации. Ранее в пресс-службе партии "Яблоко" поделились, что фракция в Законодательном собрании Карелии направила запрос об этом президенту РФ.



Песков выразил уверенность в успешном завершении СВО

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