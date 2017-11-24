В Совфеде прокомментировали заявление Мэй об угрозе со стороны России

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Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об угрозах со стороны России.

"Госпожа Мэй почему-то считает, что чем активнее она будет нападать на Россию, тем больше получит признания у своего народа. Мне кажется, ей очень хочется следовать в фарватере внешней политики американцев, – цитирует сенатора RT. – Как верный и постоянный союзник Вашингтона, она пытается использовать ту же карту, к которой прибегают сейчас многие американские политики". Джабаров добавил, что это бесперспективный путь, который не принесет Мэй как политику больших дивидендов.

Он также отметил, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намерен посетить Москву с официальным визитом ближайшее время и настрой премьера может негативно сказаться на результатах переговоров. Он назвал тактику Мэй в преддверии важного события ошибочной.

Перед саммитом Восточного партнерства Тереза Мэй заявила, что Россия представляет угрозу развитию стран-участниц объединения (Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины – ред.). Политик призвала европейские государства пристально наблюдать за действиями РФ, якобы пытающейся разрушить объединенные силы других государств.

Ранее глава правительства Великобритании увидела в России угрозу мировому порядку. По ее словам, Москва вмешивается в выборы и внутренние дела других государств, а также сеет раздор на Западе при помощи дезинформации.