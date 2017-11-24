Минздрав предложил не продавать алкоголь пьяным гражданам

Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
Минздрав хочет ограничить продажи алкоголя в магазинах и предприятиях общепита гражданам, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующий проект поправок размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Как сообщает газета "Газета.ru" со ссылкой на источник в ведомстве, планируется, что введены новые нормы будут с 1 сентября 2018 года.
"Организации и индивидуальные предприниматели вправе отказывать в розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", – цитирует издание выдержку из документа.
Ведомство также предлагает магазинам оборудовать места для алкоголя так, чтобы демонстрация алкогольной продукции осуществлялась отдельно от других товаров. Например, перенести алкогольные отделы в другие помещения или отделить их закрывающимися ширмами.
Как отмечают эксперты, данные поправки помогут не только укрепить здоровье нации, но и снизить количество ДТП и в целом преступлений различной тяжести.
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