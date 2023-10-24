Президент Словакии назначит кабмин во главе с Фицо 25 октября – СМИ

Фото: ТАСС/picture alliance / photothek/Florian Gaertner

Словацкий президент Зузана Чапутова одобрила кандидатов в правительство республики. Кабмин во главе с Робертом Фицо планируют официально назначить 25 октября. Соответствующая информация появилась на портале tvnoviny.sk.

"Президент во вторник одобрила список кандидатур на посты в новое правительство. Сообщила, что новый кабинет министров во главе с Робертом Фицо назначит в среду в 14:00 (15:00 по московскому времени)", – говорится в материале.

На прошедших в Словакии парламентских выборах победу одержала партия бывшего премьер-министра страны Фицо, который выступает резко против поставок военной помощи Киеву. По его мнению, эта помощь ведет лишь к продлению военного конфликта и страданиям мирного населения. Фицо пообещал избирателям не передавать Украине ни одного снаряда.

Лидеры трех политических партий Словакии объявили о создании правительственной коалиции – премьером республики в третий раз станет Фицо. Он занимал этот пост уже дважды – с 2006 по 2010 и с 2012 по 2018 год.



Словакия остановила военную помощь Украине