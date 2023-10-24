Захарова ответила на травлю российского дипломата Логвинова в Spiegel

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на травлю исполняющего обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилла Логвинова в Spiegel, посоветовав изданию опубликовать список немецких агентов спецслужб. Об этом сообщил ТАСС.

"Рекомендую Spiegel заняться делом: опубликовать список агентов немецких спецслужб по всему миру. Как это сделать? Запросить правительство ФРГ и провести собственное расследование", – заявила дипломат.

Она подчеркнула, если российских дипломатов будут травить в западных СМИ, то западные дипломаты "почувствуют на себе, каково это".

Spiegel обвинил Логвинова в том, что он якобы является агентом спецслужб России. Издание ссылалось на совместное с европейскими медиа расследование, а также на службу госбезопасности Бельгии.

Ранее Захарова сказала, что резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с призывом признать Владимира Путина нелегитимным президентом РФ после окончания срока его полномочий в 2024 году не имеет юридической силы и "ничтожна" для России.

Подобные "вбросы" являются частью информационной войны Брюсселя и Вашингтона, а также элементом вмешательства во внутренние дела России со стороны недружественных государств, считает она.

Захарова призвала желающих покинуть Израиль воспользоваться регулярными рейсами