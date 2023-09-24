Экс-советник Кучмы назвал провальными поездки Зеленского на Запад

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Поездки украинского лидера Владимира Зеленского в западные государства оказались провальными. Об этом бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил на своем YouTube-канале.

"А на сегодняшний день уже не хотят толком ничего давать, ни оружия, ни денег", – отметил он.

Соскин добавил, что премьер-министр Польши "взял бедного Зеленского и опустил по полной программе". Вместе с этим он отметил, что украинскому лидеру дали множество пустых обещаний и предложили несущественную помощь.

Ранее стало известно, что в Верховной раде остались недовольны результатами переговоров президентов США и Украины.

По словам депутата Рады Алексея Гончаренко, Киев планировал, что Вашингтон объявит о выделении помощи на 24 миллиарда долларов, а в итоге получил в 70 раз меньше – 325 миллионов долларов.

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