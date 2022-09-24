Законопроект о приравнивании добровольцев СВО к военным могут внести в Думу 26 сентября

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В понедельник, 26 сентября, в Госдуму на рассмотрение планируется внести законопроект о приравнивании статуса добровольцев специальной военной операции на Украине к участникам боевых действий, заявил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

"В понедельник планируем", – сообщил он ТАСС.

Ранее Владимир Путин в своем обращении к россиянам по ситуации в Донбассе поручил приравнять правовой статус добровольцев, участвующих в спецоперации, и бойцов Донбасса к военнослужащим РФ, а также призвал особое внимание уделить снабжению техникой и снаряжением ополченцев и добровольцев Донбасса.

Президент также отметил, что Россия поддержит принятое по итогам референдумов решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, приложит все усилия для обеспечения безопасных условий проведения голосования на данных территориях.

