В СБ РФ заявили о невозможности одобрения публичной поддержки терроризма политиками

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Вне зависимости от политического курса цивилизованные страны не могут игнорировать публичное поощрение терроризма своими политиками, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, комментируя слова главы Минобороны Чехии Яны Черноховой по поводу убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.
"Россия исходит из того, что ни одна цивилизованная страна, какого бы политического курса она ни придерживалась, не имеет права игнорировать публичное поощрение терроризма, тем более исходящее от высокопоставленных государственных деятелей", – приводит ТАСС его слова.
Секретарь российского Совбеза подчеркнул, что подобными заявлениями Чернохова нарушила законодательство своей страны. По его мнению, слова чешского министра попадают под статью УК Чехии "Поддержка и пропаганда терроризма", которая предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 10 лет.
"В случае если Прага закроет глаза на столь бесчеловечную выходку, это может фактически означать утрату Чехией последних признаков правового государства", – подчеркнул он.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что Чернохова заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что "ночь на 21 августа в России запомнят надолго".
В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался в ходе движения. Все случилось на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.
СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.
В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.
Лавров назвал варварским убийство Дарьи Дугиной
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