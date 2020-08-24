Лукашенко подписал указ о взаимном признании с Россией решений по нарушениям ПДД

19:43
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о взаимном признании с Россией решений по административным нарушениям в области ПДД, сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Заниматься переговорами по проекту документа и его подписанием уполномочено министерство внутренних дел.
Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что Россия поставит им военную технику. Речь идет о батальонных комплектах БТР и первой партии из четырех вертолетов МИ-35. Подписан план взаимодействия с "Алмаз-Антеем" по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года. С образцами вооружения белорусская делегация ознакомилась в ходе военно-технического форума "Армия-2020".
Премьер-министр республики Роман Головченко назвал необходимым продолжение сотрудничества с Россией. По его мнению, от сотрудничества с РФ зависимы многие отрасли промышленности. В частности, сумма экспорта белорусских товаров в РФ составляет 15 миллиардов долларов в год. Кроме того, Россия занимает 48 процентов по товарообороту. Головченко также уточнил, что белорусский экспорт продовольствия в РФ ежегодно приносит бюджету страны 2 миллиарда долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова содействовать урегулированию в Белоруссии, если руководство республики этого захочет. По его словам, возбуждение уголовных дел в стране является ее внутренним делом. Россия не намерена вмешиваться и давать оценки, добавил представитель Кремля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: