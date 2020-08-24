Лукашенко подписал указ о взаимном признании с Россией решений по нарушениям ПДД

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о взаимном признании с Россией решений по административным нарушениям в области ПДД, сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Заниматься переговорами по проекту документа и его подписанием уполномочено министерство внутренних дел.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что Россия поставит им военную технику. Речь идет о батальонных комплектах БТР и первой партии из четырех вертолетов МИ-35. Подписан план взаимодействия с "Алмаз-Антеем" по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года. С образцами вооружения белорусская делегация ознакомилась в ходе военно-технического форума "Армия-2020".

Премьер-министр республики Роман Головченко назвал необходимым продолжение сотрудничества с Россией. По его мнению, от сотрудничества с РФ зависимы многие отрасли промышленности. В частности, сумма экспорта белорусских товаров в РФ составляет 15 миллиардов долларов в год. Кроме того, Россия занимает 48 процентов по товарообороту. Головченко также уточнил, что белорусский экспорт продовольствия в РФ ежегодно приносит бюджету страны 2 миллиарда долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова содействовать урегулированию в Белоруссии, если руководство республики этого захочет. По его словам, возбуждение уголовных дел в стране является ее внутренним делом. Россия не намерена вмешиваться и давать оценки, добавил представитель Кремля.