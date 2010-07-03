США задумались об открытии консульства в Гренландии

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Госдепартамент США выразил желание вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании. Об этом сообщает AP со ссылкой на письмо ведомства к сенату.

В письме говорится, что восстановление консульства в городе Нууке является частью плана по увеличению присутствия США в Арктике. Отмечается, что США имеют "стратегическую заинтересованность в укреплении политических, экономических и коммерческих отношений в Арктическом регионе".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что думал насчет покупки крупнейшего на Земле острова у Дании. Он отметил, что рассматривал такой вариант по стратегическим соображениям. В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею Трампа абсурдной, хотя Дания по-прежнему готовится к визиту президента США.

Встреча была изначально запланирована на 2-3 сентября. Однако Трамп отложил встречу из-за нежелания Дании продавать остров.

Ранее США уже предпринимали попытку купить Гренландию. Это было после Второй мировой войны. Тогда президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов. Он получил отказ.

