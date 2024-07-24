Экс-замглавы МО Иванов назвал свои действия гражданско-правовыми отношениями

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Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей, считает, что его действия должны оцениваться как гражданско-правовые отношения, а не как преступление, сообщает ТАСС.

Свою вину он не признал. По мнению Иванова, в деле нет доказательств его причастности к инкриминируемому деянию. Более того, его действия не носили криминального характера, уверен он.

Иванов также обратил внимание, что задержали его незаконно, так как в этот момент отсутствовал один из его защитников. Он также отметил, что уголовное дело против него было возбуждено ненадлежащим должностным лицом, поскольку Иванов хоть и является гражданским служащим, однако замещал должность замминистра обороны РФ.

Иванов попросил суд отпустить его из-под стражи, так как он ранее участвовал в боевых действиях и имеет госнаграды. Обвиняемый и его защита попросили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Иванова задержали в конце апреля 2024 года, свою вину он не признал. По версии следователей, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Также под стражу были заключены Сергей Бородин, Александр Фомин и экс-подчиненный Иванова Антон Филатов. Последнего арестовали за растрату.

В конце июня Иванова уволили с должности замминистра обороны РФ в связи с утратой доверия.