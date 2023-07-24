В Китае прокомментировали атаку ВСУ на российских журналистов

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На украинской территории должна быть обеспечена безопасность мирных граждан, в том числе представителей СМИ. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин.

Так власти КНР отреагировали на недавнюю атаку ВСУ на российских журналистов в Запорожской области.

"Мы настаиваем, чтобы все соответствующие стороны строго придерживались международного гуманитарного права и обеспечивали безопасность мирных жителей, включая журналистов", – передает ТАСС ее слова.

Кроме того, дипломат назвала безответственными военные поставки, которые осуществляет Вашингтон с целью накачивания Украины оружием.

22 июля украинские войска ударили по группе российских журналистов, применив кассетные боеприпасы в Запорожской области, что привело к гибели корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. Отмечалось, что представители СМИ готовили материалы об артиллерийских обстрелах со стороны Украины.

Всего на съемке одновременно находились девять журналистов. Они разделились на две группы и работали параллельно.

В группе вместе с Журавлевым оказались пять человек. Четверо пострадали. Была проведена оперативная эвакуация. Вторая группа журналистов нескольких изданий не пострадала.

По данному инциденту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.



ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе российских журналистов