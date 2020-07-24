Путин обсудил с членами Совбеза возобновление международного авиасообщения – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин обсудил вопросы возобновления международных авиарейсов с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В пятницу стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с 1 августа. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что полеты возобновляются в Великобританию, Турцию и Танзанию.

"В продолжение объявленного сегодня решения правительства РФ о возобновлении авиасообщения с рядом стран состоялся обмен мнениями о ходе соответствующих переговоров с другими государствами", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Он добавил, что министр обороны Сергей Шойгу, который также принимал участие в совещании, поделился информацией о ходе подготовки к военно-морскому параду.



Ранее стало известно, что Россия ведет переговоры еще с 30 странами на предмет возобновления авиасообщения.