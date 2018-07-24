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24 июля, 20:17

Свиридов встретился с жителями района Ростокино для решения проблемы медобслуживания

политика общество

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов встретился с жителями Ростокина, которые ранее попросили его помочь в решении проблемы с отсутствием в районе медицинского учреждения.

"Одна из проблем, о которой мне рассказали жители, – отсутствие полноценной поликлиники для жителей этого достаточно большого района", – цитирует Свиридова Агентство "Москва". По словам кандидата в мэры, в данном случае решение будет простым: "Здание, которое на сегодняшний день пустует пять лет, просто нужно вернуть в систему городского здравоохранения".

Одна из жительниц района на встрече с кандидатом отметила, что в Ростокине нет поликлиники и больницы уже в течение пяти лет, хотя в районе живет много людей старшего возраста. "Им же нужны поликлиника и больница в шаговой доступности", – заявила москвичка.

Помимо этого, Свиридов поговорил с жителями Сельскохозяйственной улицы, которые рассказали кандидату о наличии по соседству заброшенной земли. "Жители считают, что это хорошая площадка для размещения здания по программе реновации", – отметил Свиридов. Он добавил, что, по его мнению, это хорошая идея.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.

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