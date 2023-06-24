Авантюристические устремления заговорщиков преследуют целью дестабилизацию в России – МИД

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Авантюристические устремления заговорщиков имеют целью дестабилизировать Россию, эта ситуация играет на руку внешним врагам РФ, цитирует ТАСС заявление российского МИД.

"Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить наше единство, подорвать усилия Российской Федерации, направленные на надёжное обеспечение международной безопасности. Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России", – говорится в заявлении на официальном сайте МИД РФ.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

В своем обращении 24 июня Владимир Путин заявил, что Россия намерена жестко реагировать на предательство, текущая ситуация является изменой и предательством. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и своей стране, и своему народу, подчеркнул президент.

В Минобороны России обратились к бойцам ЧВК "Вагнер"