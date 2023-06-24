В Брянской области усилили меры безопасности

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Власти Брянской области усилили меры безопасности, ситуация находится на особом контроле правоохранительных структур. Об этом сообщил 24 июня в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Провел заседание оперативного штаба. Обстановка в регионе сейчас стабильная. Меры безопасности были усилены, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы функционируют в штатном режиме", – отметил он.

Богомаз призвал жителей региона сохранять спокойствие и бдительность и доверять только достоверным данным из официальных источников.

Ранее сообщалось, что ПВО отразили атаку украинских БПЛА на нефтепровод "Дружба" в Брянской области. Всего российскими средствами противовоздушной обороны в ходе отражения атаки ВСУ было уничтожено три беспилотных летательных средства самолетного типа.

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