Саммит ЕС утвердил вступление Хорватии в зону евро с 2023 года

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Лидеры и главы правительств стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили решение Еврогруппы о присоединении Хорватии к зоне евро с 1 января 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня лидеры ЕС обсудили вступление Хорватии в зону евро, подтвердив, что эта страна станет 20-м членом зоны евро с 1 января 2023 года", – указано в заявлении.

Ранее Еврокомиссия и Европейский центральный банк дали позитивную оценку выполнению Хорватией условий, необходимых для присоединения к зоне евро. 15 июня Еврогруппа одобрила данный шаг.

Накануне глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что саммит глав государств и правительств ЕС одобрил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в члены союза. Дальнейшие шаги по евроинтеграции будут предприняты после выполнения особых условий Еврокомиссии.