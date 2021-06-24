В Госдуме прокомментировали намерение США заняться информированием молодежи о работе НАТО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал намерение США заняться информированием молодежи о деятельности Североатлантического альянса, сообщает RT.

По его словам, НАТО утрачивает свое значение, поскольку оно было создано в период противостояния Советского Союза и западного мира. Он напомнил, что тогда была реальная угроза войны между Западом и РФ.

"Сейчас Российская Федерация проводит абсолютно миролюбивую политику... Поэтому, видимо, больше людей, особенно среди молодежи, не понимают, зачем нужен этот Альянс. Американцы решили для того, чтобы сохранить организацию и ее авторитет и влияние в Европе, выделить соответствующие деньги на пропаганду этой организации", – подчеркнул парламентарий.

Он назвал основной функцией НАТО сейчас поддержание американского доминирования в Европе.

Ранее стало известно, что США собираются начать информировать молодежь о работе Североатлантического альянса в вопросах продвижения демократических ценностей и обеспечения безопасности.

В опубликованном миссией США при НАТО гранте говорится, что новые поколения особенно обеспокоены все более усложняющейся обстановкой в мире. Американская сторона считает, что для укрепления уникальных трансатлантических связей и дальнейшего обеспечения защиты при помощи эффективной обороны ключевое значение имеет то, как они понимают работу действующих механизмов НАТО.

В рамках поставленных задач могут быть созданы методические пособия, короткие видеоролики, а также планируется разработка цифрового контента и подготовка дебатов. Максимальный размер одного гранта – 100 тысяч долларов, их общее количество – два.