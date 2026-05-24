Лукашенко и Макрон провели телефонный разговор

Фото: ТАСС/POOL/BELTA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. В ходе него Макрон и Лукашенко обсудили региональные проблемы, а также взаимоотношения республики с Евросоюзом и Францией в частности.

Ранее телефонный разговор провели Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Они обсудили актуальные вопросы подготовки предстоящего визита российского лидера в Астану и проводимого там же заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Кроме того, Путин созвонился с национальным лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Политики обсудили развитие отношений и стратегическое партнерство Москвы и Ашхабада.

