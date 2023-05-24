Премьер-министр Японии заявил, что страна не собирается вступать в НАТО

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Япония не планирует вступать в Североатлантический альянс, а решение об открытии представительства НАТО в стране пока не было принято. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пленарного заседания верхней палаты парламента страны.

"У Японии нет планов присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена", – приводит слова премьер-министра Японии ТАСС.

Одновременно с этим Кисида добавил, что Япония будет продолжать укреплять сотрудничество со странами-членами Альянса, а также их союзниками в связи со сложными испытаниями, которые в данный момент переживает международный порядок.

Ранее СМИ сообщали о том, что НАТО в 2024 году планирует открыть в Токио свое представительство, которое будет выполнять функции офиса связи. Уточнялось, что при помощи этого представительства страны НАТО и Япония будут проводить консультации по различным вопросам.

Замглавы посольства РФ в Токио Геннадий Овечко заявил, что в отношениях между Японией и Россией на сегодня нет каких-либо положительных изменений, наблюдается тенденция к их дальнейшему ухудшению.

Он отметил, что власти Японии под необоснованными предлогами ввели нелегитимные персональные санкции, запрет на экспорт и импорт широкого круга товаров и прервали контакты по нескольким направлениям.