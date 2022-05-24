Австралия примет четырехсторонний саммит с участием США, Индии и Японии

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В 2023 году Австралия примет четырехсторонний саммит, в котором, помимо нее, примут участие лидеры США, Индии и Японии, сообщает ТАСС.

Премьер-министр страны Энтони Альбанезе, находящийся в Токио на саммите Quad, подтвердил общую приверженность партнерству четырех государств и свободному, открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

"Я с нетерпением жду возможности принять лидеров "четверки" в Австралии в 2023 году", – заявил он.

Ранее Австралия ввела санкции в отношении 147 граждан России. Они затронули 144 сенаторов Совета Федерации, а также Екатерину Винокурову, Марию Воронцову и Катерину Тихонову. До этого власти Австралии ввели экономические санкции в отношении 14 российских компаний, организаций и предприятий.