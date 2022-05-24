Австралия примет четырехсторонний саммит с участием США, Индии и Японии

Фото: АР/Zhang Xiaoyu/Pool Photo
В 2023 году Австралия примет четырехсторонний саммит, в котором, помимо нее, примут участие лидеры США, Индии и Японии, сообщает ТАСС.
Премьер-министр страны Энтони Альбанезе, находящийся в Токио на саммите Quad, подтвердил общую приверженность партнерству четырех государств и свободному, открытому Индо-Тихоокеанскому региону.
"Я с нетерпением жду возможности принять лидеров "четверки" в Австралии в 2023 году", – заявил он.
Ранее Австралия ввела санкции в отношении 147 граждан России. Они затронули 144 сенаторов Совета Федерации, а также Екатерину Винокурову, Марию Воронцову и Катерину Тихонову. До этого власти Австралии ввели экономические санкции в отношении 14 российских компаний, организаций и предприятий.
Россия вводит санкции против Австралии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: